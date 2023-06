Nach Unruhe in Beilstein

Beilstein - Es war die erste Sitzung, seit die Gemeinderatsfraktion Initiative Beilstein im Amtsblatt die Bürgermeisterin Barbara Schoenfeld kritisiert hatte. Ihr wurde vorgeworfen, sie versetze Rathausmitarbeiter willkürlich, und in den Kindergärten herrsche wegen eigenmächtiger Entscheidungen und Kündigungen das Chaos. Dieselben Vorwürfe waren zuvor schon in einem anonymen Schreiben erhoben worden. Zuletzt hatte auch der Gesamtelternbeirat Sorge um die Qualität der Kinderbetreuung bekundet. Nun hat der Sozial- und Verwaltungsausschuss des Gemeinderats am Dienstag nichtöffentlich getagt. Details sind keine bekannt geworden, doch stehen die Zeichen offenbar auf Entspannung.