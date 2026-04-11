Unruhe an der PH Ludwigsburg: Krebsfälle bei Mensa-Mitarbeitern – ist PCB schuld?

Krebsfälle bei Mitarbeitern der Hochschul-Mensa haben Behörden auf den Plan gerufen. Ein Gutachten ergab eine Schadstoffbelastung, die als ungefährlich gilt – doch es bleiben Fragen.
Hinter den Kulissen der Mensa an der Pädagogischen Hochschule (PH) Ludwigsburg brodelt es. Nicht in den Kochtöpfen, sondern unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das rund 20-köpfige Team macht sich Sorgen um seine Gesundheit, seit ein Gutachten erhöhte Schadstoffwerte in einem Büro und in den Umkleiden ergeben hat – auch wenn die Werte als ungefährlich eingestuft wurden.