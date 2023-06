1 Wenn das Herz rast oder unregelmäßig klopft, sollte man den Rhythmus mit einem EKG überprüfen lassen. Foto: dpa

Esslingen - Als Gerti Koch an einem Sommertag das Beet in ihrem Garten hackt, fängt es plötzlich wieder an. Ein lautes Pochen breitet sich von ihrem Herzen bis zu den Halsschlagadern aus, ihr Puls fängt an zu rasen, der Blutdruck steigt. Sofort lässt die 71-Jährige alles stehen und liegen. Sie legt sich hin und greift zu Ohrstöpseln. „Dadurch muss ich das laute Pochen nicht so heftig mitbekommen“, erzählt sie. Sie leidet an unangenehmem Herzbeben. Es nennt sich Vorhofflimmern.