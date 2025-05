Die Deutsche Bahn bekommt die Pünktlichkeit nicht in den Griff. Im April waren mehr Züge mit Verzögerungen unterwegs als im Vorjahr. Der Konzern verweist auf besonders viele Baustellen.

Berlin - Die Fernzüge der Deutschen Bahn sind im April unpünktlicher unterwegs gewesen als im Vorjahr. Lediglich 61,9 Prozent der ICE- und IC-Züge erreichten ihr Ziel im vergangenen Monat ohne größere Verzögerung, wie der bundeseigene Konzern mitteilte. Im April 2024 waren es noch 64,3 Prozent.

Ein Grund für die schlechtere Zuverlässigkeit seien die vielen Baumaßnahmen, heißt es vom Unternehmen. Die Zahl der Baustellen im April habe im Vergleich zum Vorjahr noch einmal zugenommen. Insbesondere über das lange Osterwochenende sei viel gebaut worden.

Lesen Sie auch

Als verspätet gilt ein Zug bei der Bahn ab einer Verzögerung von sechs Minuten. Zugausfälle sind in dieser Statistik nicht berücksichtigt. Sie fließen aber in die sogenannte Reisendenpünktlichkeit mit ein. Diese erfasst den Anteil der Fahrgäste, die mit einer maximalen Verzögerung von 14 Minuten und 59 Sekunden ihr Ziel erreichten. Dieser Anteil lag im vergangenen Monat bei 76 Prozent, was einen Rückgang von rund 3 Prozentpunkten zum Vorjahr bedeutet.

Die vielen Baustellen sind notwendig, weil das Schienennetz überaltert und überlastet ist. Die Bahn befindet sich deshalb in einem auf Jahre angelegten Sanierungsprozess - auch finanziell. Ein Baustein sind die sogenannten Generalsanierungen vielbefahrener Korridore. Mit den rund-um-Modernisierungen soll die Störanfälligkeit auf den Stecken reduziert und die Zuverlässigkeit erhöht werden. Bis Fahrgäste davon etwas merken, dürften indes noch Jahre vergehen.