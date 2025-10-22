Unplugged-Rückkehr nach 30 Jahren: Herbert Grönemeyers neues Album erfüllte ihm einen großen Wunsch

Auf dem zweiten Unplugged-Album seiner Karriere ist Herbert Grönemeyer neue Wege gegangen. Der Sänger arbeitete dafür mit dem Berliner Rundfunkchor und holte sich prominente Unterstützung.
30 Jahre nach seinem legendären "MTV Unplugged" von 1995 legt Herbert Grönemeyer (69) nach: Am vergangenen Freitag erschien "Unplugged 2 - Von allem anders". Eigentlich wollte der Musiker darauf nur Songs aufnehmen, die nach dem ersten Unplugged-Album entstanden sind - doch für einen seiner größten Hits machte er eine Ausnahme.