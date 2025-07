Unmut wegen Vonovia: Erst kämpfen Mieter gegen Legionellen, nun drohen Mieterhöhungen

1 Der Abschied naht: Bald wird Armin Schuster aus seiner Wohnung in Korntal in der Weilimdorfer Straße ziehen. Foto: Simon Granville

Im Korntaler Bahnhofsviertel geht die Zahl der Bakterien im Trinkwasser zurück. Nun droht den Mietern neues Ungemach: Vonovia hat eine Modernisierung angekündigt.











Für die legionellengeplagten Mieter in der Weilimdorfer Straße in Korntal gibt es gute und schlechte Nachrichten. Armin Schuster (Name geändert), der unsere Zeitung im Mai auf das permanente Problem mit den gefährlichen Bakterien aufmerksam machte, berichtet, die Situation habe sich verbessert. Die letzte Untersuchung im Juni ergab einen Höchstwert von 300 KBE (die Zahl der koloniebildenden Einheiten beziehungsweise lebenden Mikroorganismen) je 100 Milliliter Wasser – nach zuvor 900 KBE. Ihm reiche der Wert, zumal die Filter weiterhin kämen, „trotzdem ist er immer noch zu hoch“, so Schuster. Betroffen seien rund 200 Menschen in 100 Wohnungen. Eigentümer und Vermieter ist Vonovia.