Ein Mann aus dem Kreis Ludwigsburg wartet seit fast drei Monaten auf eine Steuerrückerstattung. Er vermutet, dass dahinter ein System steckt. Das Finanzministerium weist das zurück.
Holger Maurer (Name von der Redaktion geändert) ist nicht gut auf das Finanzamt in Ludwigsburg zu sprechen. Seine Kritik kleidet er auch in deutliche Worte. „Da wird im Schneckentempo gearbeitet“, findet Maurer. Sein Unmut rührt daher, dass er bis heute auf eine Steuerrückerstattung wartet. Dabei habe er seine Erklärung bereits am 25. März eingereicht, also vor fast drei Monaten, wie er berichtet.