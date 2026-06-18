Ein Mann aus dem Kreis Ludwigsburg wartet seit fast drei Monaten auf eine Steuerrückerstattung. Er vermutet, dass dahinter ein System steckt. Das Finanzministerium weist das zurück.

Holger Maurer (Name von der Redaktion geändert) ist nicht gut auf das Finanzamt in Ludwigsburg zu sprechen. Seine Kritik kleidet er auch in deutliche Worte. „Da wird im Schneckentempo gearbeitet“, findet Maurer. Sein Unmut rührt daher, dass er bis heute auf eine Steuerrückerstattung wartet. Dabei habe er seine Erklärung bereits am 25. März eingereicht, also vor fast drei Monaten, wie er berichtet.

Maurer, der in einer größeren Stadt im Landkreis lebt, vermutet, dass dahinter ein System steckt. In Fällen, in denen das Finanzamt Geld an die Bürger ausschütten müsse, lasse man sich an den Schreibtischen der Behörde „viel Zeit“. Als ärgerlich empfindet er, dass man als Steuerzahler umgekehrt an Fristen gebunden sei und seine Erklärung bis zum 31. Juli eines Jahres eingereicht haben müsse. Andernfalls bekomme man einen Säumniszuschlag aufgebrummt.

Holger Maurer betont, dass man nicht erst seit diesem Jahr Geduld in Sachen Steuererklärung mitbringen müsse. „Die Bearbeitung ist immer sehr lang, also nicht nur dieses Mal“, konstatiert er. „Es gab auch schon Jahre, in denen ich über vier Monate warten musste“, berichtet er.

Ministerium: Finanzamt Ludwigsburg ist nicht auffällig

Er hat zudem den Eindruck, dass bei der Behörde bisweilen die eine Hand nicht weiß, was die andere tut. Er und seine Frau hätten unlängst einen Anruf vom Finanzamt bekommen und seien gefragt worden, warum sie eine vermietete Wohnung in der Nähe nicht in der Erklärung angegeben hätten. Dabei besitze man überhaupt keine Wohnung in der Nachbarschaft, die vermietet sei. „Solche Sachen sind schon öfters vorgekommen, vermutlich wegen eines ständigen Personalwechsels beim Finanzamt“, mutmaßt Maurer.

Man kenne diesen konkreten Einzelfall nicht und könne die Schilderungen des Bürgers deshalb nicht beurteilen, erklärt Sebastian Engelmann, Pressesprecher im Finanzministerium. Keineswegs auffällig sei allerdings im Landesvergleich, wie lange das Finanzamt in Ludwigsburg bei der Bearbeitung von Erklärungen benötige.

„Grundsätzlich werden die Erklärungen nach Reihenfolge des Eingangs bearbeitet, unabhängig davon, ob es sich um eine Nachzahlung oder Erstattung handelt.“ Sebastian Engelmann, Pressesprecher Finanzministerium

Engelmann beteuert außerdem, dass Holger Maurer mit seiner Vermutung im Hinblick auf die bewusste Trödelei bei Rückzahlungen danebenliegt. „Grundsätzlich werden die Erklärungen nach Reihenfolge des Eingangs bearbeitet, unabhängig davon, ob es sich um eine Nachzahlung oder Erstattung handelt“, stellt der Pressesprecher klar.

Es sei immer unerfreulich, auf eine Erstattung warten zu müssen. Das führe möglicherweise zu dem Eindruck, eine Steuerrückzahlung dauere länger als eine Steuernachzahlung. „Das ist aber nicht der Fall“, erklärt Engelmann.

Die Steuererklärung muss innerhalb gewisser Fristen eingereicht werden. Umgekehrt gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, bis wann das Finanzamt die Unterlagen zu bearbeiten hat. Foto: Archiv (Christin Klose/dpa)

Er sieht auch kein Missverhältnis zwischen den Fristen für die Abgabe einer Steuererklärung und den Bearbeitungszeiten in den Finanzämtern. „Steuerpflichtige Bürgerinnen und Bürger geben in der Regel einmal jährlich eine Steuererklärung ab und haben hierfür sieben Monate Zeit. In begründeten Fällen kann diese Frist verlängert werden. Die Finanzämter bearbeiten dagegen eine sehr hohe Zahl von Steuererklärungen“, gibt Engelmann zu bedenken.

Es gebe keine gesetzlichen Fristen, innerhalb derer ein Haken an die Unterlagen gemacht werden müsste. „Gleichwohl sind die Finanzämter bestrebt, eingegangene Erklärungen möglichst zügig zu bearbeiten“, versichert er.

Wie lange die Bearbeitung im Einzelfall dauere, hänge von verschiedenen Faktoren ab und könne entsprechend deutlich variieren. „Dazu zählen etwa die Personalsituation im jeweiligen Finanzamt, die Komplexität des Steuerfalls sowie mögliche Rückfragen, bei denen das Finanzamt auf die Mitwirkung der Betroffenen angewiesen ist“, konstatiert der Ministeriumssprecher.