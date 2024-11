Unmut vor Saisonauftakt: Nicht fair und skandalös: Regel-Zoff vor Biathlon-Start

3 Johannes Thingnes Bö ist skeptisch, dass die Regeländerungen den gewünschten Erfolg bringen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Künstliche Spannung zuungunsten der besten Athletinnen und Athleten? Vor dem Start in den WM-Winter im Biathlon ist der Frust groß. Der Grund ist eine umstrittene Regel.











Kontiolahti - Noch nie waren der Ärger über eine Regeländerung und die Angst vor ungleichem Wettbewerb bei Biathletinnen und Biathleten aller Länder so groß wie vor dem Start der neuen Saison. "Am Ende spielt es wieder keine Rolle, was wir Athleten denken", sagte die italienische Gesamtweltcupsiegerin Lisa Vittozzi. Frankreichs zweimaliger Olympiasieger Quentin Fillon Maillet urteilte bei Eurosport: "Wir werden Bedingungen haben, die nicht fair sein werden, außer in Ausnahmefällen."