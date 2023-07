1 Mit schwerem Gerät werden derzeit die Erschließungsarbeiten im künftigen Gebiet Steinriegel ausgeführt. Foto: Ines Rudel

Die Stadt versteigert 17 Bauplätze für Einfamilienhäuser im Neubaugebiet Steinriegel nach Höchstpreisverfahren – und erntet angesichts explodierender Immobilienpreise mit ihrer Vorgehensweise einige Kritik. Was steckt dahinter?









Die Suche nach einem geeigneten Bauplatz ist für viele Familien eine große Herausforderung. Besonders in wirtschaftsstarken Gebieten fehlt es an ausreichend neuen Flächen. Vor diesem Hintergrund kommt dem kommenden Sonntag eine besondere Bedeutung zu: In der Stadt Wendlingen stehen an diesem Tag 17 Bauplätze für Einfamilienhäuser zum Verkauf. Das Pikante daran: Die Stadt hat sich entschieden, diese nach einem Höchstpreisverfahren im Zuge einer Versteigerung zu vergeben.