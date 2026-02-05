Unmut in Sandringham: Bedienstete wollen nicht für Andrew Mountbatten-Windsor arbeiten

Nach dem Umzug von Andrew Mountbatten-Windsor nach Sandringham soll dort Unmut unter den Angestellten herrschen. Mehrere Bedienstete sollen sich weigern, für den in Ungnade gefallenen Bruder von König Charles zu arbeiten.
Der Umzug von Andrew Mountbatten-Windsor (65) auf das königliche Anwesen Sandringham hat nach einem Bericht der britischen Zeitung "The Sun" zu Spannungen beim Personal geführt. Mehrere Angestellte des Landsitzes in der Grafschaft Norfolk sollen sich weigern, für den einstigen Prinzen zu arbeiten.