Die Gemeinderäte von Korntal-Münchingen entscheiden am Donnerstag, ob der Ganztagsunterricht in den Grundschulen in Wahlform kommt oder Pflicht wird. Münchinger Eltern sind alarmiert.
Ob es im Großen Sitzungssaal des Korntaler Rathauses an diesem Donnerstag voll ist? Das Thema, über das der Gemeinderat entscheidet, erhitzt jedenfalls die Gemüter, seitdem es öffentlich diskutiert wird: die Art der Ganztagsschule, die ab dem Schuljahr 27/28 den Hort an den Grundschulen in Korntal und Münchingen ersetzt.