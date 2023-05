1 Im Kreis sind Drücker unterwegs. Sie geben sich als Mitarbeiter kommunaler Stadtwerke aus, schwatzen Kunden Verträge auf und greifen sensible Daten ab. Foto: imago/Jens Schierenbeck

Kreis Ludwigsburg - Die Masche ist fast immer dieselbe, und doch funktioniert sie erschreckend oft: Drücker geben sich an Haustüren als Mitarbeiter kommunaler Stadtwerke aus, schaffen es mit Überrumpelungsmethoden in die Wohnung und jubeln ihrem Gegenüber rhetorisch ausgebufft einen Vertragswechsel unter. In den jüngsten Tagen wandten sich sowohl die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim als auch die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen mit Appellen an die Öffentlichkeit, um unseriöse Methoden anzuprangern.