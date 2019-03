1 Ein hoch umstrittener Wirkstoff: Glyphosat wird als Unkrautvernichter ausgebracht. Foto: 109146551

In Deutschland wird längst zum Rückzug vom umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat geblasen. Ein Gerichtsurteil aus den USA stärkt die Kritiker. Vom Bund bis zu den Städten gerät das Mittel unter Druck.

Stuttgart - Seit Jahren tobt um das 1974 erfundene Pflanzengift Glyphosat ein Glaubenskrieg. Bauernverbände und Landwirtschaftsminister hielten es lange für unverzichtbar. Ein Urteil aus den USA, wonach der Wirkstoff – enthalten im Unkrautvernichter Round-Up des US-Herstellers Monsanto – ein „erheblicher Faktor“ bei der Krebserkrankung eines Mannes gewesen sei, hat den Kritikern von Glyphosat nun Auftrieb gegeben. Und die Aktie von Bayer, zu dem Monsanto gehört, stürzte bei der Börseneröffnung am Mittwoch um zehn Prozent ab. Dabei ist Glyphosat schon länger unter Druck – im folgenden ein Blick auf allen Ebenen.

EU – die Wiederzulassung war heftig umstritten

In der Europäischen Union ging der Wiederzulassung von Glyphosat ein heftiges Ringen voraus. Kritiker hoben auf eine Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation von 2015 ab, wonach das Pestizid „wahrscheinlich krebserregend“ sei. Befürworter sagten, dass diese Einschätzung auch für Wurst und Alkohol gelte und das beispielsweise die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit und das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung keine Gefahr erkannt habe. Im November 2017 folgten die EU-Minister mit Mehrheit einem Vorschlag der EU-Kommission und verlängerten die Zulassung für Glyphosat um weitere fünf Jahre. 18 Staaten, auch Deutschland, waren dafür, neun dagegen, eins hat sich enthalten.

Deutschland – geplant ist ein Aus für das Gift

In Deutschland haben sich Union und SPD im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, den Einsatz von Glyphosat in einer eu-konformen Weise „deutlich einzuschränken“ und mit der Landwirtschaft Alternativen zu entwickeln. Glyphosat soll mit Schuld am Verlust der Artenvielfalt sein, da es Wildkräuter vernichtet und den Insekten die Nahrungsbasis entzieht. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hatte bereits im Frühjahr 2018 Eckpunkte für den Rückzugsplan angekündigt: in Privatgärten solle das Herbizid verboten werden, nur noch „Profis“ wie Berufsgärtner sollten es einsetzen dürfen, „wenn es keine Alternativen gibt“. In Parks und Sportanlagen solle Glyphosat tabu sein, in der Nähe von Gewässern ebenfalls. Grundsätzlich soll der Wirkstoff auch in der Landwirtschaft „massiv eingeschränkt“ werden und es solle nur noch wenige Ausnahmen geben: etwa bi der Erosionsgefährdung von Böden, die eine mechanische Unkrautvernichtung schwierig macht oder bei der akuten Gefährdung einer kompletten Ernte. Dem neuen Anti-Gift-Kurs entgegen steht, dass laut „Zeit-Online“ das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit vor wenigen Tagen die Zulassung von Glyphosat bis zum Jahresende verlängert und 18 Pflanzenschutzmittel – größtenteils Neuzulassungen – befristet bis 31. Dezember zugelassen hat.

Baden-Württemberg – die Pestizide sind ein Zankapfel

In Baden-Württemberg hat sich Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) lange vor die Bauern gestellt und den Einsatz von Glyphosat verteidigt. Gerade im Weinbau sah er dafür kaum Alternativen. Doch den Kurs zur Reduktion des Herbizides trägt der CDU-Minister mit. Wegen des Pestizideinsatzes liegt Hauk im Streit mit dem baden-württembergischen Naturschutzbund (Nabu). Der hatte 2018 selbst einen Pestizidbericht anfertigen lassen, wonach jährlich 2300 Tonnen Pflanzengifte jährlich in Baden-Württemberg ausgebracht werden, davon 203 Tonnen Glyphosat. Vom Ministerium waren die Zahlen angezweifelt worden. Der Nabu will am Donnerstag in Stuttgart eine Klage gegen die Landesverwaltung ankündigen. Auf Grundlage des Umweltinformationsgesetzes hatte sich der NABU an die vier Regierungspräsidien gewandt und Daten über ausgebrachte Pestizidmengen in den Naturschutzgebieten von Baden-Württemberg angefordert – „leider ohne Erfolg“, wie der NABU mitteilte: Als nächsten Schritt werde man „die Landesverwaltung vor den Verwaltungsgerichten Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Sigmaringen auf Gewährleistung eines Zugangs zu den Daten verklagen“.

Kommunen – 181 Städte und Gemeinden sind pestizidfrei

Auch Städte und Gemeinde rücken von Pflanzengiften ab. Der Umweltverband BUND hat gemeldet, dass sich deutschlandweit bereits 181 Kommunen für „pestizidfrei“ erklärt haben. Darunter ist auch die Stadt Stuttgart, die laut einem Gemeinderatsbeschluss bis 2022 auf den städtischen Flächen kein Glyphosat mehr einsetzen will. Ausnahmen sollte es nur bei dem Verkehrsunternehmen SSB und im Hafen geben, um den Schotter auf Gleisen von Unkraut frei zuhalten. Die Ausnahmen hatten Kritiker auf den Plan gerufen, woraufhin der Gemeinderat die Unternehmen aufforderte, nach Alternativen zu suchen und – wo möglich – die Gleiskörper zu begrünen.