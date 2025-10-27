Unklare Lage: Schüsse vor Berufskolleg in Dortmund - eine Person flüchtig

1 Eine PTB-Waffe und Pfefferspray sollen bei dem Streit vor einem Berufskolleg eingesetzt worden sein. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine Person soll vor einem Berufskolleg Schüsse aus einer PTB-Waffe abgegeben haben - womöglich war es eine Schreckschusspistole. Auch Pfefferspray wird versprüht und verletzt sieben Menschen leicht.











Link kopiert



Dortmund - Bei einem Streit zwischen etwa zehn Personen vor einem Berufskolleg in Dortmund sollen Schüsse aus einer sogenannten PTB-Waffe gefallen sein. Eine Polizeisprecherin sagte auf Anfrage, es habe Rangeleien vor dem Gebäude gegeben, dann soll einer aus der Gruppe mit einer PTB-Waffe geschossen haben. Die Polizei suchte Stunden nach dem Vorfall weiter per Fahndung nach einer flüchtigen Person. Zuerst hatten die "Ruhr Nachrichten" berichtet.