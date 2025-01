Großaufgebot der Polizei – Einsatz in Ihlingen hat begonnen

Unklare Lage in Horb

2 In Horb ist ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz Foto: Ganswind

Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Ihlingen. Die Situation stelle keine Gefahr für die umliegenden Personen dar, schreibt das Polizeipräsidium Pforzheim auf Facebook. Viele Einsatzfahrzeuge sind an einem anderen Ort zusammengekommen. Mittlerweile hat der Einsatz begonnen.











Link kopiert



In den sozialen Medien – unter anderem in der Facebook-Gruppe „Blaulicht News Horb a. N.ckar“ – wird von vielen zivilen Einsatzfahrzeugen berichtet, die seit dem späten Donnerstagnachmittag in Horb eintreffen.