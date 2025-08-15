Unklare Geschichtsaufarbeitung: Hat das Deutsche Ausland-Institut dem Hitler-Faschismus zugearbeitet?

Bis heute kursieren Vorwürfe, das Deutsche Ausland-Institut in Stuttgart sei eine Institution der Kolonialpolitik gewesen.
Das in Stuttgart 1917 gegründete und von 1919 bis 1933 unter der Leitung von Generalsekretär Fritz Wertheimer arbeitende Deutsche Ausland-Institut (DAI) hatte einen sehr guten Ruf. Es war die erste unabhängige Organisation des Auswärtigen Amtes zur Verwirklichung einer deutschen auswärtigen Kulturpolitik (danach folgten der Deutsche Akademische Austauschdienst, die Humboldt-Stiftung und die Deutsche Akademie, aus der das Goethe-Institut hervorging).