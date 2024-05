1 Die Universität Hohenheim erreichte im Ranking 71,4 von 100 Punkten. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Sie punktet vor allem mit ihrer Forschungsstärke: Die Universität Hohenheim in Stuttgart ist unter den besten 4,2 Prozent aller Universitäten weltweit.











Die Universität Hohenheim in Stuttgart gehört zu den besten 4,2 Prozent aller Universitäten weltweit. Das Center for World University Rankings (CWUR) mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten liste die Einrichtung im globalen Vergleich im Jahr 2024 auf Platz 863 von über 20.000 bewerteten Universitäten, teilte die Universität Hohenheim am Montag in Stuttgart mit.