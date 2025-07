Universitäten und Hochschulen: Noch ein Drittel der Hochschulfächer mit Zugangsbeschränkung

1 Die Zahl der Studiengänge ohne Zugangsbeschränkungen steigt in Deutschland weiter an. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Mehr Auswahl, weniger Hürden: Nur noch 32,5 Prozent der Studiengänge in Deutschland haben Zugangsbeschränkungen. Die Bewerber müssen aber genau auf Ort und Fach schauen.











Gütersloh - Der Anteil von Studienfächern mit Zugangsbeschränkungen geht in Deutschland weiter zurück. Wer sich zum Wintersemester 2025/2026 an einer Universität oder Hochschule einschreiben will, muss bei rund einem Drittel der Angebote (32,5 Prozent) mit einem Numerus Clausus (NC) oder einem Eignungstest rechnen. Das ergab eine Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Im Vergleichszeitraum 2024/2025 lag die Quote 2,7 Prozentpunkt höher. Vor zehn Jahren lag die Quote bei 42 Prozent.