Universität Stuttgart: Supercomputer „Hunter“ beschleunigt Simulationen an Uni

Supercomputer „Hunter“ beschleunigt Simulationen an Uni

1 Mit „Hunter“ kann besser an Simulationen, künstlicher Intelligenz (KI) und Datenanalysen gearbeitet werden (Archivbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Schneller und noch schneller: Die Universität Stuttgart will mit zwei Supercomputern das Forschen an der Hochschule beschleunigen. Die erste Maschine geht nun in Betrieb.











An der Universität Stuttgart sollen Forscher und Unternehmen mit Hilfe eines neuen Supercomputers künftig komplexe Simulationen leichter und vor allem schneller berechnen können. Gemeinsam mit dem US-amerikanischen IT-Unternehmen Hewlett Packard Enterprise nimmt die Hochschule am Donnerstag (13.00 Uhr) einen sogenannten Supercomputer mit geballter Rechenkraft in Betrieb.