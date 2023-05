1 Im Sommer 2022 wurden die selbstfahrenden E-Scooter präsentiert. Sie sind Teil der Mobilitätswende an der Uni. Foto: Archiv Lichtgut/Max Kovalenko

Der Uni-Campus in Vaihingen soll autofrei und so zu einem Vorreiter in der Mobilitätswende in Stuttgart werden. Gelingen soll das mit futuristischen Vehikeln, aber nicht nur.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bis 2030 will die Universität Stuttgart klimaneutral werden, das Projekt Mobi-Lab am Standort Stuttgart-Vaihingen soll maßgeblich dabei helfen. „Der ganze Campus in Vaihingen soll ein Reallabor für die Mobilitätswende werden“, sagte Manfred Wacker, stellvertretender Leiter des Lehrstuhls für Verkehrsplanung und Verkehrsleittechnik an der Uni Stuttgart, jüngst im Unterausschuss Mobilität des Gemeinderats. Man wolle den Campus zu einer autofreien Zone mit Aufenthaltsqualität machen.