Bei den Aktivisten handelt es sich überwiegend um Studierende (Archivbild).

Am Dienstag besetzen Klimaaktivisten einen Hörsaal der Universität in Freiburg. Das ist bislang über den Vorfall bekannt.















Etwa 65 Klimaaktivisten haben einen Hörsaal der Universität in Freiburg besetzt. Mit der Aktion wolle man die Hochschule vor allem dazu bewegen, einen „sozial-ökologischen Notstand“ auszurufen, sagte ein Sprecher der Aktivisten am Dienstag. Bei den Demonstranten, die auch die Nacht auf Dienstag in dem Hörsaal verbracht hätten, handle es sich überwiegend um Studierende der Uni. Die Gruppe wolle den Hörsaal weiter besetzen, bis die Hochschule auf ihre Hauptforderungen eingehe.

Die Vorlesungen und Seminare an der Universität seien durch die Aktion kaum beeinträchtigt worden, sagte ein Sprecher der Hochschule am Dienstag. „Es gelingt uns, alle in diesem Raum stattfindenden Veranstaltungen in andere Räume zu verlegen.“

Das Anliegen der Gruppe unterstütze die Hochschule sehr, sagte der Uni-Sprecher. Drei Mitglieder der Uni-Leitung hätten sich schon am Montagabend mit den Aktivisten getroffen und über ihre Forderungen gesprochen. Diese richteten sich „in erster Linie an die Politik“, die Uni werde die Studierenden dabei „nach Kräften unterstützen“.