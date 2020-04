1 Konstantin Sibold macht den Auftakt des Stuttgarter Ablegers von „United we stream“. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die Berliner Initiative „United we stream“ bekommt einen Ableger in Stuttgart. Konstantin Sibold und Karotte legen in Fridas Pier auf und bringen Clubatmosphäre ins Wohnzimmer. Das Ganze ist an einen Spendenaufruf gekoppelt.

Stuttgart - Die Schließung von Clubs, Bars, Konzerthallen und anderer Spielstätten bringt die Betreiber in eine existenzbedrohende Lage. Für einige ist nicht sicher, ob sie die Corona-Krise überstehen und im Anschluss wieder öffnen können.

Und nicht nur in Stuttgart bleiben die Tanzflächen verwaist. In ganz Deutschland und weltweit ist das Nachtleben ausgesetzt.

Mehr als 300.000 Spenden gesammelt

In Berlin hat sich ziemlich schnell eine Initiative gegründet, um Clubs, Künstler und Veranstalter zu unterstützen: In Kooperation mit Arte Concerts und Radio Eins wird unter „United we stream“ aus Berliner Clubs gestreamt. Gekoppelt ist das Ganze an einen Spendenaufruf. Der aktuelle Zwischenstand: Mehr als siebzig Künstler sind in knapp vierzig Clubs vor leerer Tanzfläche aufgetreten – mehr als 5 Millionen mal wurden die Streams aufgerufen. Die Spendensumme liegt bisher bei rund 300.000 Euro.

Es ist eine Maßnahme, um DJs, Techniker, Booker und andere weiter zu beschäftigen, Menschen ein bisschen Clubatmosphäre in die Wohnzimmer zu bringen und nicht zuletzt alle von der Corona-Krise besonders Betroffene finanziell zu unterstützen.

Den Auftakt macht Konstantin Sibold in Fridas Pier

„United we stream“ bekommt nun Ableger in Hamburg, Amsterdam – und Stuttgart. Am Samstagabend wird unter anderem auf dem Fernsehsender Arte übertragen. Den Auftakt machen Karotte, Konstantin Sibold und Anna Reusch in Fridas Pier. Der schwimmende Club ist die wohl am meisten herbeigesehnte Location der Stadt. Ohne Corona hätte Fridas Pier am vergangenen Wochenende eröffnet. Jetzt gibt es wenigstens einen kleinen visuellen Vorgeschmack.

Initiatoren des Stuttgarter Ablegers sind das Popbüro Region Stuttgart und das Club Kollektiv. „Wir möchten die lokale und regionale Musikkultur abbilden“, sagt der Leiter des Popbüros Walter Ercolino. In Zukunft sollen nicht nur DJ-Gigs übertragen werden, sondern auch Lesungen, Diskussionen und Interviews. Am Sonntag wird aus dem Komma in Esslingen gestreamt und außerdem mit den Stuttgart Rooftop Streams kooperiert, wo am gleichen Tag Solee auflegt.

Spenden gehen an Künstler, Clubs und ein soziales Projekt

Die generierten Spenden fließen in eine Spendensammlung für soziale Härtefälle, mit dem unter der Corona-Krise notleidende Clubs, Veranstalter und Künstler unterstützt werden können. Zudem fließen acht Prozent der Einnahmen an den Verein Stelp.

