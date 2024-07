United Airlines: Erneute Panne bei Boeing: Flugzeug verliert nach dem Start ein Rad

1 Es habe keine Verletzten unter den 174 Passagieren und sieben Crew-Mitgliedern gegeben. (Symbolbild) Foto: AFP/DAVID MCNEW

Erneute Panne bei einem Flugzeug des US-Herstellers Boeing: Kurz nach dem Start in Los Angeles hat eine Maschine vom Typ 757-200 ein Rad verloren. Das Flugzeug sei dessen ungeachtet sicher in seinem Zielort Denver gelandet, teilte am Montag (Ortszeit) die Fluggesellschaft United Airlines mit.