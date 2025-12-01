Union im Bundestag: Junge Gruppe hält Rentenpaket weiter „für nicht zustimmungsfähig“

1 Die Junge Gruppe hält das Rentenpaket weiter „für nicht zustimmungsfähig“. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Kay Nietfeld

Die Junge Gruppe der Union im Bundestag hält die Rentenpläne der Regierung weiter „für nicht zustimmungsfähig“. Bei dieser inhaltlichen Position bleibe es, hieß es in einer am Montag verbreiteten Erklärung. Mit Blick auf die in dieser Woche geplante Abstimmung im Bundestag werde nun aber jedes Mitglied der Gruppe für sich entscheiden, wie es abstimmen werde - auch mit Blick „auf den Koalitionsfrieden und die weitere Regierungsarbeit“.