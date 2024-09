Uniform-Shopping: Gordon Ramsays Tochter geht auf die Kochschule

Matilda Ramsay (22) hat im Juli ihren Abschluss in Psychologie an der University of Nottingham gemacht. Die Tochter von Gordon Ramsay (57) schlägt jedoch offenbar einen anderen Weg ein: Im Herbst wird sie eine Kochschule besuchen. Ihr Vater begrüßt das gemeinsame Interesse an der Kulinarik und zeigt dies mit einer besonderen Shopping-Tour.

Wie "People.com" berichtet, zeigte sich Matilda Ramsay kürzlich in einer Instagram Story in einem kompletten Koch-Look. "Ich habe gestern eine andere Art von Uniform eingekauft", schrieb sie über den Schnappschuss, der sie in einer klassischen weißen Kochjacke, einer blauen Hose und mit schwarzen Küchenschuhen zeigt. Ihr Vater habe sie mitgenommen, "um meine erste Kochkleidung zu kaufen, da ich im September auf die Kochschule gehe!", schrieb sie weiter und ergänzte: "Ich bin so aufgeregt wegen dieses nächsten Kapitels und Dad und ich hatten den aufregendsten Tag, an dem wir meine ganze Uniform und Ausrüstung besorgt haben." Die 22-Jährige trat bereits in mehrere Kochsendungen ihres Vaters auf und war unter anderem neben ihm in der Jury von "MasterChef Junior".

"Glücklichster Vater der Welt"

Ende Juli gab Matilda ihren Uniabschluss bei Instagram bekannt. Zu Bildern der Abschlussfeier schrieb sie: "Drei Jahre und ein Psychologiestudium später. Ich hatte die beste Zeit an der Universität und habe einige der besten Freunde gefunden, während ich gelernt habe, das Leben und das Studium unter einen Hut zu bringen." Sie könne nicht glauben, dass dieses Kapitel nun vorbei sei, aber sie freue sich auf die Zukunft", merkte Gordon Ramsays Tochter mit einem Koch- und Pfannen-Emoji an. Ihren Eltern dankte sie zudem "für all eure Unterstützung, ohne euch hätte ich es nicht geschafft".

Auch der Star-Koch würdigte den Abschluss seiner Tochter mit einer Fotoreihe des besonderen Tages bei Instagram. "Sie hat es geschafft", zeigte er sich in seinem Beitrag begeistert. "Ich kann gar nicht genug betonen, wie stolz wir auf sie sind, bei allem, was du durchgemacht hast, und zu sehen, dass du heute deinen Abschluss in Psychologie gemacht hast, macht mich zum glücklichsten Vater der Welt - herzlichen Glückwunsch, mein Schatz!"

Ramsay und seine Frau Tana Ramsay (50), die seit 1996 verheiratet sind, haben sechs Kinder. "Bitte begrüßt Jesse James Ramsay", schrieben die beiden im November 2023 bei Instagram und gaben damit die Geburt ihres jüngsten Sohnes bekannt. Ramsay deutete in seinem Beitrag zudem an, dass die Familienplanung mit der Geburt des kleinen Jesse nun wohl abgeschlossen ist: "Drei Jungs, drei Mädchen... Erledigt." Neben Jesse und Matilda haben sie noch die Tochter Megan (26), die Zwillinge Jack und Holly (24) sowie Sohn Oscar (5).