1 An der Universität in Vaihingen muss dringend saniert werden. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Erneut muss die Uni Stuttgart Gebäude wegen Sicherheits- oder Baumängeln schließen. Die Bausubstanz ist in die Jahre gekommen. Der Unirektor spricht von einem „Verwaltungsmonster“.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Fensterrahmen der beiden Hochhäuser des Naturwissenschaftlichen Zentrums (NWZ) der Uni Stuttgart sind in erbarmungswürdigem Zustand. Das Holz ist an manchen Stellen völlig vermodert. Dabei gehören die in den 1970er Jahren errichteten Bauten zum Herzstück der Uni auf dem Vaihinger Campus. Er bietet Platz für mehr als 10 000 Mitarbeiter und Studierende aus den Fakultäten Mathematik und Physik sowie der Chemie und der Biologie. Doch Forschen und Studieren wird dort zunehmend schwieriger.