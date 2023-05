1 Seit die Parkplätze an der Uni Hohenheim kosten, stehen sie oft leer – geparkt wird stattdessen entlang der Straßen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Parkraumbewirtschaftung am Campus Hohenheim sorgt weiter für Ärger. Der FDP-Landtagsabgeordnete Friedrich Haag hat die Kosten als ungerecht und unsozial kritisiert. Nun hat das Land reagiert.









Die umstrittene Parkraumbewirtschaftung auf dem Campus der Universität Hohenheim ist nach Ansicht des FDP-Landtagsabgeordneten Friedrich Haag „unsozial“ und benachteilige Hohenheimer Studierende gegenüber Studenten anderer Universitäten im Land. Der FDP-Politiker aus Degerloch kritisiert zudem, dass die Landesregierung die laufenden Unterhaltskosten des seit November 2020 geltenden Parkraummanagements in Hohenheim nicht offenlegt. In Rahmen einer Kleinen Anfrage hatte Haag vom zuständigen Verkehrsministerium in Erfahrung bringen wollen, wie hoch die monatlichen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der rund 1300 landeseigenen Stellplätze auf dem Universitätscampus seien. Das Verkehrsministerium verweigerte jedoch die Nennung einer konkreten Summe. Beziffert wurden lediglich die anfänglichen Herstellungskosten für die zwölf bewirtschafteten Parkbereiche in Höhe von 1,2 Millionen Euro.