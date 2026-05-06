Uni Freiburg: „Spanner-Fall“ schlägt weiter hohe Wellen

1 Das Wissenschaftsministerium hat eine externe Expertin für ein Gutachten beauftragt. Foto: Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Der Fall um einen Ex-Mitarbeiter der Uni Freiburg, der heimlich Frauen filmte, schlägt Wellen. Das Wissenschaftsministerium beauftragt ein Gutachten - die Expertin ist nicht unbekannt.











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Im Fall um einen früheren Mitarbeiter der Universität Freiburg, der jahrelang heimlich Frauen filmte, hat das Wissenschaftsministerium eine externe Expertin für ein Gutachten beauftragt. Die ehemalige Justizministerin von Niedersachsen, Barbara Havliza (CDU), soll untersuchen, wie die Uni mit dem Fall umgegangen ist und ob hinreichend kommuniziert wurde, wie das Ministerium mitteilte. Zuvor hatte die „Badische Zeitung“ berichtet.