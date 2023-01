1 Die Feuerwehr rückte am Donnerstag zum Uni-Center aus. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Am Donnerstabend rückt die Feuerwehr mit zahlreichen Kräfte zum Uni-Center in Köln. Mehrere Bewohner meldeten zuvor Rauch, welcher sich in allen Stockwerken ausbreiten würde.















Alarm in Köln: Am Donnerstagabend rückte die Kölner Feuerwehr zum Uni-Center aus. In dem Hochhaus war ein Brand ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete. Mehrere Anrufer meldeten Rauch, welcher sich über alle 42 Stockwerke ausbreiten würde. Die Retter brachten 50 bis 60 Bewohner aus dem Gebäude, das als eines der größten Wohnhäuser in Europa gilt.

Es gebe einige Leichtverletzte durch Rauchgasintoxination. Der gesamte Treppenraum und alle Flure würden noch abgesucht, sagte der Sprecher. Wo der Brand entstanden ist, sei noch unklar. Die im vierten Obergeschoss liegenden Kellerräume würden abgesucht. Dies sei aufwendig, da es ein sehr großer Bereich sei und viele Dinge dort abgestellt worden seien. Der Brand wurde den Angaben zufolge gegen 18.40 Uhr gemeldet. 55 bis 60 Feuerwehrkräfte seien im Einsatz, so der Sprecher.

Das 135 Meter hohe Wohnhaus hat 968 Wohnungen in drei Gebäudeflügeln. Rund 2000 Menschen leben in dem 50 Jahre alten Haus.