Uni-Campus Stuttgart-Vaihingen: Vom 1. August an kostet Parken an der Uni Geld - streng vom Scan-Auto überwacht

Das Land als Eigentümer macht alle Parkplätze auf dem Campus der Uni in Stuttgart-Vaihingen gebührenpflichtig. Gleichzeitig automatisiert man dort die Überwachung von Parksündern.
Mit dem Gratisparken ist auf dem weitläufigem Campus der Universität Stuttgart im Stadtbezirk Vaihingen bald Schluss: Ob am Straßenrand oder einem abgeschrankten Parkplatz, vom 1. August an wird das Parken überall gebührenpflichtig. Betroffen sind 2600 Stellplätze, davon etwa 1000 entlang den Straßen. Bisher galt das nur für kleinere Teilbereiche wie der Parkgarage Pfaffenwaldring 57.