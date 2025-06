Unhöfliche Fans: Sarah Jessica Parker verteilt lieber Gespräche als Selfies

1 Sarah Jessica Parker ist genervt von Fans, die nur ein Selfie wollen. Foto: imago/Starface / Sebastien Fremont / Starface

Sarah Jessica Parker stört sich an der Art, wie Fans heute auf sie zugehen. Die "Sex and the City"-Ikone will erst sprechen, bevor Fotos gemacht werden - und überrascht damit selbst Moderator Howard Stern.











Sarah Jessica Parker (59) ist genervt von Fans, die sofort ein Foto mit ihr schießen wollen, ohne sich auch nur vorzustellen. Die "Sex and the City"-Ikone machte in der "The Howard Stern Show" deutlich, dass sie diese Fan-Begegnungen zunehmend stören. Ihr Hauptkritikpunkt: Menschen kommen mit bereits gezückter Kamera auf sie zu und fragen nach einem Selfie, ohne auch nur ein Wort der Begrüßung zu verlieren.