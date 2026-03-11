Unheilig-Sänger Der Graf : Tod seiner Eltern hat ihm den Boden weggerissen

Unheilig-Sänger Der Graf hat innerhalb von nur drei Monaten sowohl Vater als auch Mutter verloren. Jetzt spricht er erstmals über die schwerste Zeit seines Lebens und darüber, wie die Musik ihn gerettet hat.
Unheilig-Sänger Der Graf (56) hat innerhalb von nur drei Monaten sowohl seinen Vater als auch seine Mutter verloren. Gegenüber der "Bild"-Zeitung äußert er sich nun erstmals dazu. Sein Vater starb bereits Ende 2025, seine Mutter folgte ihm dann nur wenige Wochen später. "Während unserer letzten Tour im Dezember ist mein Papa verstorben. Als dann Anfang des Jahres die Nachricht kam, dass meine Mama nicht mehr lange leben wird, hat mir das den Boden unter den Füßen weggerissen", sagt jetzt Der Graf.