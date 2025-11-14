Einen Tag nach seinem dramatischen Bühnensturz meldet sich der Unheilig-Sänger mit beruhigenden Worten zurück. Auf Instagram bedankt sich der Graf herzlich beim Team des Universitätsklinikums Leipzig. Ohne deren Hilfe hätte er nicht auftreten können, schreibt er zu einem Foto mit dem Personal.
