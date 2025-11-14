Einen Tag nach seinem dramatischen Bühnensturz meldet sich der Unheilig-Sänger mit beruhigenden Worten zurück. Auf Instagram bedankt sich der Graf herzlich beim Team des Universitätsklinikums Leipzig. Ohne deren Hilfe hätte er nicht auftreten können, schreibt er zu einem Foto mit dem Personal.

"1000 Dank an das unglaubliche Team im Universitätsklinikum Leipzig, das mich so großartig und kompetent versorgt und betreut hat", schreibt der Unheilig-Frontmann in seinem Post, "und ohne die ich heute nicht auf der Bühne stehen könnte. Ihr verdient allergrößten Respekt für euren Einsatz für die Menschen in Leipzig."

Kopfüber in die Absperrung gestürzt

Das war passiert: Am Donnerstagabend hatte das ausverkaufte Haus Auensee in Leipzig das erste Unheilig-Konzert nach fast zehn Jahren Pause erlebt. Die Stimmung war euphorisch, die Fans jubelten, als der Graf ihnen zurief: "Ich habe Euch vermisst." Doch nach knapp einer halben Stunde passierte der Unfall.

Gegen 20:40 Uhr stolperte der Musiker laut "Bild" über einen Lautsprecher auf der Bühne. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte kopfüber nach vorne in eine Absperrung. Minutenlang herrschte Schockstarre im Saal, während Rettungskräfte den 53-Jährigen versorgten.

Trotz Verletzungen weitergespielt

Dann die erste Erleichterung: Der Graf meldete sich persönlich zurück und entschuldigte sich bei seinen Fans. "Es tut mir sehr leid für diesen Schreck, aber gemeinsam schaffen wir das", sagte er vom Boden aus. Der Sänger berichtete zudem, "ein paar kleine Stückchen Zähne" verloren zu haben. Mit schwarzem Humor versuchte er die Situation zu entschärfen: "Vielleicht sehe ich morgen aus wie Pipi Langstrumpf."

Statt das Konzert abzubrechen, spielte der Graf tapfer weiter und brachte die Show zu Ende. Sein Management bestätigte später, dass er direkt im Anschluss in ein Leipziger Krankenhaus gebracht werden musste - offenbar das Universitätsklinikum, dem er nun auf Instagram so herzlich dankt.

2016 hatte Unheilig in Köln sein vermeintlich letztes Konzert gespielt. Der Graf wollte sich damals mehr um seine Familie kümmern. Anfang 2025 dann die Überraschung für alle Fans: Die Band aus Aachen kündigte ihr Comeback an. Das neue Album "Liebe Glaube Monster" soll am 13. März 2026 erscheinen.