Ungünstige Witterung: Apfelernte fällt in manchen Regionen fast ganz aus

Apfelernte fällt in manchen Regionen fast ganz aus

1 Ein paar Äpfel sind dann doch dran. Die Obstbauern erwarten aber eine schwache Gesamternte. (Archivbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Obstbauern in Deutschland werden im laufenden Jahr so wenige Äpfel ernten wie seit Jahren nicht. Dass die Gesamtmenge nicht noch weiter zurückgegangen ist, liegt vor allem an einem Anbaugebiet.











Link kopiert



Wiesbaden - Die Apfelernte in Deutschland wird in diesem Jahr so gering ausfallen wie seit sieben Jahren nicht mehr. Die Obstbaubetriebe erwarten eine weit unterdurchschnittliche Menge von 734 000 Tonnen, wie das Statistische Bundesamt auf der Grundlage einer Schätzung aus dem Juli berichtet. Das wären rund 22 Prozent weniger als im Vorjahr und läge 26,3 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre.