Unglücksfall: Vater überfährt in Polen sein eigenes Kind mit dem Auto

1 Das Kind starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Doris Heimann/dpa

Ein sechsjähriges Mädchen wird von seinem Vater in der Hauseinfahrt überfahren. Es kann nicht gerettet werden.











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Warschau - In Polen hat ein Mann seine sechsjährige Tochter mit dem Auto überfahren. Das Kind wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, wo es allerdings an seinen schweren Verletzungen starb, wie ein Polizeisprecher dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtenportal TVP.info sagte. Nach Polizeiangaben ereignete sich das Unglück am Freitagnachmittag auf einem Privatgrundstück in Opacz Kolonia, einem Vorort von Warschau.