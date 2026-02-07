1 Die Bergwacht musste in Norditalien zu mehreren Lawinenabgängen ausrücken. (Symbolbild) Foto: Thierry Pronesti/ANSA/AP/dpa

Lawinenabgänge in mehreren Gegenden in Norditalien haben Einsatzkräfte der Bergwacht beschäftigt. Insgesamt meldeten die Behörden drei Tote und mehrere Verletzte.











Sondrio - Bei mehreren Lawinenabgängen in Norditalien sind drei Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden. In der Alpenregion Valtellina löste sich zunächst eine Lawine und erfasste drei Skitourengeher, zwei von ihnen kamen ums Leben. Im Trentino meldete die italienische Bergwacht zwei Lawinen, bei einer gab es einen Toten. Auch im Aostatal an der Grenze zur Schweiz und zu Frankreich gab es einen Vorfall.