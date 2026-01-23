Mindestens sechs Menschen sind nach beispiellosen Regenfällen und einem Erdrutsch auf einem beliebten Campingplatz verschüttet. Angehörige und Rettungskräfte hoffen noch auf ein Wunder.
Mount Maunganui/Auckland – Einen Tag nach einem folgenschweren Erdrutsch auf einem Campingplatz am Mount Maunganui in Neuseeland suchen die Einsatzteams weiter unermüdlich nach möglichen Überlebenden. Mindestens sechs Menschen seien unter den Schlammmassen verschüttet worden, teilte die Polizei am Morgen (Ortszeit) mit. Insgesamt könnten aber bis zu neun Personen betroffen sein.