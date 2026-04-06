Mehrere Menschen sterben, als ein Baum nahe Flensburg bei starken Böen auf eine Gruppe fällt. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.
Mittelangeln - Nach dem tödlichen Unglück durch einen umgestürzten Baum am Ostersonntag im nördlichen Schleswig-Holstein dauern die Ermittlungen der Polizei an. Dabei waren drei Menschen bei der Ostereiersuche in einem Waldstück getötet worden, darunter eine Mutter und ihr Baby. Nach Polizeiangaben stürzte bei starken Windböen ein etwa 30 Meter hoher Baum auf eine Gruppe.