Unglück mit Happyend Polizei rettet ertrinkendes Schaf

Von Knut Krohn 03. August 2018 - 18:26 Uhr

Ein Schaf und sein Lebensretter von der Polizei Mittelfranken. Foto: Screenshot Twitter

Ein trächtiges Schaf verirrt sich in einen Garten und stürzt in einen Swimmingpool. Die Polizei greift beherzt ein – doch das große Glück kommt erst drei Tage später.

Stuttgart - Was macht ein Schaf, wenn es ihm bei dieser Hitze langweilig ist? Es geht auf Wanderschaft, sucht Schatten und leckeres Gras. Das dachte sich offensichtlich auch ein Schaf in Nürnberg, das es sich im Garten eines Hauses gemütlich gemacht hatte. „Dummes Tier“, ärgerte sich der Hausbesitzer und war nicht allzu glücklich über den neuen Rasenmäher. Also rief er kurzerhand die Polizei, um das tierische Problem zu beseitigen. Zwei Beamte rückten an, doch das Schaf war störrisch und wollte nicht weichen. Es kam zur Verfolgungsjagd und da nahm das Unglück seinen Lauf: Das Nichtschwimmer-Schaf stürzte in den Swimmingpool! Damit nicht genug. Die Wolle des Tieres sog sich mit Wasser voll und drohte das Schaf unter Wasser zu ziehen. Da war Not am Mann.

Inzwischen war allerdings eine zweite Streife der Polizei angerückt. Die Männer erkannten blitzschnell die Brisanz der Situation, rissen sich ihre Uniformen vom Leib und sprangen nur noch mit Unterhosen bekleidet beherzt in den Pool. Alle zusammen schafften es, das Schaf kurz vor dem Ertrinken an Land zu ziehen. Erschöpft aber glücklich machten die Lebensretter von der Polizei Mittelfranken noch ein Erinnerungsfoto und brachten das Schaf zurück auf die Weide. Die Geschichte ist an dieser Stelle allerdings noch nicht zu Ende und das Glück noch nicht perfekt. Drei Tage nach der heroischen Rettung gebar das Schaf drei Lämmer. Mutter und Kinder sind wohl auf.

