Unglück: Mindestens 13 Tote bei Explosion an russischer Tankstelle

Mindestens 13 Tote bei Explosion an russischer Tankstelle

1 Nach der Explosion veröffentlichte das russische Katastrophenschutzministerium dieses Bild der brennenden Tankstelle. Foto: dpa/Uncredited

An einer Tankstelle in Dagestan in Russland ereignet sich ein schweres Unglück mit Toten und Verletzten. Auch Kinder sind unter den Opfern. Es ist nicht der erste Unfall dieser Art.











Durch die schwere Explosion an einer Tankstelle in der südrussischen Teilrepublik Dagestan sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Nach dem Unglück vom Freitagabend wurden bis zum Mittag drei weitere Leichen in den Trümmern entdeckt. Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die regionale Gesundheitsbehörde.