Laura Dahlmeier verunglückt: Was wir wissen - und was nicht

1 Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen verunglückt. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Die frühere Biathletin Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen im pakistanischen Gebirge schwer verunglückt. Was bisher bekannt ist.











Link kopiert



Garmisch-Partenkirchen/Islamabad - Die ehemalige deutsche Biathletin Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen am Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge verunglückt. Was bisher bekannt ist - und was nicht: