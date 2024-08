Unglück in Welzheim: Jugendlicher von Blitz erschlagen

1 Der schwer verletzte Jugendliche kam in eine Klinik, für seinen Begleiter kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

In Welzheim im Rems-Murr-Kreis ist ein 15 Jahre alter Jugendlicher von einem Blitz getroffen und getötet worden. Zusammen mit einem weiteren Jugendlichen hatte er unter einem Baum Schutz gesucht.











Am Mittwochabend hat sich in Welzheim im Rems-Murr-Kreis ein tragisches Unglück mit einem Toten ereignet. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, wurde dort ein Jugendlicher von einem Blitz erschlagen, ein weiterer schwer verletzt. „Die beiden hatten sich während eines Gewitters unter einem Baum aufgehalten“, so der Sprecher. Der Unglücksort befindet sich auf einer Anhöhe nordöstlich der Kleinstadt, in der Nähe eines Modellflugplatzes.