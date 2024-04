1 Winterlicher Gipfelgrat der Schneidspitze, im Hintergrund die Allgäuer Alpen, Reutte, Außerfern. Foto: Imago/Imagebroker

Immer wieder verunglücken Wanderer und Bergsteiger in den Alpen tödlich – auch an diesem Wochenende. Der Tod am Berg kann viele verschiedene Gründe haben. Doch gibt es drei Ursachen, die besonders häufig auftreten.











Ein Mann aus Stuttgart ist bei einem Absturz in den österreichischen Alpen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Tirol am Sonntag (7. April) berichtete, brach der 43-Jährige am Vortag allein vom Parkplatz der Bergbahnen Höfen zu einer Tour auf die Schneidspitze im Gebiet von Wängle auf.