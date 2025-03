Unglück in Thailand: Straße in Bangkok stürzt ein – fünf Tote

An Bangkoks Straßen wird viel gebaut, um den Autoverkehr der Metropole zum Fließen zu bringen. Auf einer Baustelle ist es zu einem schweren Unfall gekommen.

Bei einem Einsturz auf einer Hochstraßen-Baustelle in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind laut Behördenangaben fünf Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) sei ein Pfeiler einer im Bau befindlichen Schnellstraße zusammengebrochen und auf die darunter verlaufene Straße gestürzt, berichteten thailändische Medien.

Zu der Zeit seien mehr als 20 Arbeiter auf der Baustelle zugange gewesen, schrieb die „Bangkok Post“. Bei den fünf bestätigten Toten handelt es sich demnach um einen Ingenieur und vier Arbeiter, zwei von ihnen stammen aus dem Nachbarland Myanmar. Mindestens 27 Menschen seien verletzt worden.

Von Urlaubern viel genutzte Strecke

Die Zeitung „Khaosod“ berichtete von 24 Verletzten und führte als mögliche Ursache für den Kollaps eine mangelnde Stabilität des Untergrundes an. Die Einsatzkräfte setzten bei der Suche nach Verschütteten Spürhunde ein und sperrten die umliegenden Straßen.

Die Baustelle befindet sich nahe der Straße Rama 2 Road, einer der Hauptschlagadern der Metropole und direkte Anbindung an den Süden des südostasiatischen Landes. Viel genutzt wird die Strecke entsprechend von Urlaubern, die sich etwa zum beliebten Badeort Hua Hin aufmachen. Um dabei den dichten Verkehr auf der Rama 2 Road umgehen zu können, wurde extra der Bau einer neuen Express-Hochstraße in Angriff genommen. Momentan verschlimmern allerdings laut der „Bangkok Post“ Unfälle wie der Einsturz und andere Baustellen-Notfälle in jüngerer Zeit die Verkehrssituationen nur - mit neuen Vollsperrungen und noch mehr Staus.