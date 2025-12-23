Unglück in Texas: Flugzeug mit Brandopfern stürzt ab - Fünf Tote

1 Das Kleinflugzeug stürzte vor der Küste ab. Foto: Sky Decker Jr./Sky Decker Jr./AP/Sky Decker Jr.

Ein Kleinflugzeug der mexikanischen Marine soll Patienten mit Brandverletzungen zur Behandlung nach Texas bringen, doch vor der Küste stürzt es ab. Am Unglücksort herrscht Nebel.











Link kopiert



Vor der Küste des US-Bundesstaates Texas ist ein Kleinflugzeug der mexikanischen Marine während eines medizinischen Einsatzes abgestürzt. Fünf der acht Menschen an Bord kamen nach bisherigen Informationen ums Leben, wie die mexikanische Marine am Montagabend (Ortszeit) mitteilte. Zwei weitere hätten den Absturz nahe dem auf einer Insel gelegenen Ort Galveston überlebt, nach einem Menschen halte die Suche im Meer noch an.