Unglück in Südkorea: Bericht: Zahlreiche Leichen nach Fabrikbrand gefunden

1 Rettungskräfte haben zahlreiche Leichen bei einem Fabrikbrand in Südkorea entdeckt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

In einer Fabrik für Batterien bricht ein Feuer aus. Rettungskräfte finden zahlreiche Leichen. Und die Zahl der Opfer könnte noch steigen.











Link kopiert



Infolge eines Großbrands in einer Fabrik zur Herstellung von Lithium-Batterien in Südkorea haben Rettungskräfte nach Medienberichten die Leichen von etwa 20 Menschen gefunden. Rettungskräfte hätten sie in dem betroffenen Gebäude in der südlich von Seoul gelegenen Stadt Hwaseong entdeckt, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Montag unter Berufung auf die Feuerwehr. Zunächst hatten 23 Menschen als vermisst gegolten. Die meisten von ihnen waren demnach ausländische Arbeiter. Es werde befürchtet, dass die Zahl der Opfer weiter steigen könne, hieß es.