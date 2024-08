1 Die Polizei betonte, dass kein Verdacht auf ein Verbrechen vorliege. (Symbolbild) Foto: dpa/Steffen Trumpf

Leblos liegt ein Junge in einem Wasserbecken. Ein Rettungsschwimmer versucht, das Kind wiederzubeleben. Ohne Erfolg











Ein zehnjähriger Junge ist in einem Freizeitpark in Schweden ertrunken. Das Kind wurde leblos von einem Rettungsschwimmer in einem Schwimmbecken gefunden, wie eine Polizeisprecherin dem Sender SVT sagte. Er versuchte, den Jungen wiederzubeleben, der dann mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Dort starb der Zehnjährige an seinen Verletzungen.