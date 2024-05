1 Am Freitagabend sind vier Kinder durch das Dach dieser Halle an der Goethestraße gestürzt. Das betreffende Oberlicht wurde von de Feuerwehr abgedeckt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Der Sturz von vier 13-Jährigen durch ein Oberlicht sorgt bundesweit für Aufsehen. Der Bürgermeister von Remshalden erklärt, wie groß das Glück der Jugendlichen war, mit schweren Verletzungen, aber lebend davonzukommen.











Einen Sturz aus acht Metern lebend zu überstehen, ist keine Selbstverständlichkeit. Vier 13-Jährige, die am Freitagabend auf das Dach einer Sporthalle in Remshalden geklettert und dort durch ein nachgebendes Oberlicht in die Tiefe gefallen sind, sind bundesweit in den Schlagzeilen gelandet. Sie überlebten den Sturz – wenn auch schwer verletzt.