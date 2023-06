1 Die Seniorin war mit ihrem Auto aus dem vierten Stock eines Parkhauses in Oldenburg gestürzt. Foto: dpa/Andre van Elten

Eine 81 Jahre alte Autofahrerin prallt beim Rangieren im vierten Stock eines Oldenburger Parkhauses gegen ein Fahrzeug und durchbricht danach eine Begrenzungsmauer – mit tödlichen Folgen.









Aus dem vierten Stock eines Parkhauses ist eine Seniorin am Waffenplatz in Oldenburg mit ihrem Renault gestürzt. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb die 81-Jährige am Freitagvormittag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.