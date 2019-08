1 In Österreich ist eine Frau beim Wandern tödlich verunglückt. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine Frau aus Baden-Württemberg ist bei einer Wanderung im Bregenzer Wald tödlich verunglückt. Sie war allein unterwegs.

Bregenz - Bei einer Wanderung im Bregenzer Wald in Österreich ist eine deutsche Urlauberin abgestürzt und gestorben. Die 31-Jährige war alleine auf einem Fußweg bei Bregenz unterwegs, wie die Polizei von Vorarlberg am Samstag mitteilte. Die Frau rutschte am Freitag an einer steilen, rutschigen Stelle aus und stürzte rund 80 Meter in die Tiefe. Dabei verletzte sich die Urlauberin aus Baden-Württemberg tödlich. Sie befand sich den Ermittlern zufolge auf einer mehrtägigen Wanderung. Woher die Frau genau stammte, sagte ein Polizeisprecher nicht, weil die Angehörigen noch nicht informiert seien.